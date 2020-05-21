WBC номинировал Головкина на звание «Короля силы»

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) в своем Twitter решил спросить мнения болельщиков о самом сильно бьющем средневесе в истории бокса, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Среди кандидатов также оказался казахстанец Геннадий Головкин, владеющий титулами чемпиона мира IBF и IBO.

«Кто король силы среди средневесов?» — спросил подписчиков совет, предложив на выбор ряд действующих и бывших боксеров дивизиона.

В их число, помимо Головкина, вошли Томас Хирнс, Марвин Хаглер, Сауль Альварес, Карлос Монсон и Айрен Баркли. Также WBC предложил болельщикам назвать свой вариант.

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