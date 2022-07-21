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    WBA вынесла официальное решение о будущем Головкина и его титулах

    21 Июля 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дала «добро» своему «суперчемпиону» мира во среднем весе Геннадию Головкину подняться на категорию выше для третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Поединок в Лас-Вегасе определит владельца всех основных поясов во втором среднем весе — в данный момент регалии принадлежат Альваресу. WBA также напомнила о том, что Головкин имеет обязательства по защите титула в поединке с Эрисланди Ларой — судьба этого противостояния решится в зависимости от исхода трилогии GGG и «Канело».

    «Геннадий Головкин получил специальное разрешение подняться в весе, чтобы встретиться с абсолютным чемпионом в суперсреднем дивизионе Саулем «Канело» Альваресом 17 сентября в Лас-Вегасе.
    Казахстанец является чемпионом в среднем весе и обратился к чемпионскому комитету Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с просьбой сохранить его «корону».

    GGG завоевал этот титул 9 апреля, победив Риоту Мурату в объединительном поединке. Теперь он завершит одну из самых важных трилогий во всем боксе за последние годы в бою против Альвареса.

    Комитет принял решение одобрить запрос, и если Головкин выиграет бой против «Канело», у него будет пять дней (до 23 сентября), чтобы сообщить, какой из титулов он желает сохранить и защитить. Если это будет чемпионский титул в среднем весе, то у него будет 120 дней, чтобы встретиться с Эрисланди Ларой в обязательном бою.
    Если он проиграет, у него будет тот же срок, чтобы защитить свой титул чемпиона в среднем весе против кубинца в следующем поединке», — гласит сообщение на официальном сайте WBA.


    Фото: boxingscene.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Головкин
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