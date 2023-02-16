Warner Brothers Studios приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Warner Brothers Studios начала работать над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Sun.

«Студия Warner Bros ищет пути перенести спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большие экраны», - сообщил репортер The Sun, ссылаясь на источник.

Такое решение было принято в связи популярностью пьесы в Вест-Эндском театре (West End theatre).

Сообщается, что планы касательно сьемки фильма на некоторое время отошли на задний план, так как много времени уходит на франшизу «Фантастические твари» (Fantastic Beasts).

Также уточняется, что планы съемки фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя» находятся на начальном этапе.

Режиссеры планируют пригласить Дэниела Рэдклиффа вернуться к своей главной роли.

«Каждый, который работает над фильмом, хочет увидеть Дэниела Рэдклиффа снова в главной роли. Однако для начала надо определиться над количеством частей, написать сценарий и утвердить бюджет», - пишет The Sun.

Планируется, что фильм выйдет на большие экраны в двух частях.

В издании также отметили, что если Дэниел и Эмма Уотсон, которая сыграла роль Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, продолжили актерскую карьеру, то Руперт Гринт, известный по роли Рона, ушел в бизнес в сфере недвижимости.

Популярная франшиза Гарри Поттер собрала в общем более 6,4 млрд фунтов стерлингов в мировом прокате.





Фото: thesun.co.uk



