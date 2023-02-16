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    Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

    16 Февраля 2023, 22:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mirror.

    Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

    «Это сообщение является ложью», - сказали представитель компании журналисту Mirror.

    Ранее сообщалось, что киностудия приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя».


    Фото: americatv.com

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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