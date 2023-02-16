Warner Brothers Studio опровергла сообщения о начале создания фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Mirror.

Представитель киностудии Warner Brothers Studio опроверг сообщения о начале работы над созданием новой франшизы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Это сообщение является ложью», - сказали представитель компании журналисту Mirror.

Ранее сообщалось, что киностудия приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя».





Фото: americatv.com