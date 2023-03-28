Walt Disney Co начинает процесс увольнения 7000 сотрудников

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Глава одного из крупнейших медиа-конгломератов индустрии развлечений в мире The Walt Disney Company Боб Айгер сообщил о начале первого этапа массового сокращения компанией своих сотрудников уже на этой неделе. В феврале в своем заявлении он анонсировал планы компании по увольнению 7000 сотрудников по всему миру, Казинформ передает со ссылкой на CNN.

Данная мера, по его словам, проводится в рамках инициативы по сокращению многомиллиардных расходов Walt Disney Co, нацеленной на оптимизацию деятельности компании в период нестабильности в медиа-индустрии.

Боб Айгер отметил, что процесс увольнения будет проходить в три этапа. Первый этап запланирован уже на эту неделю. Сообщается, что сотрудники, кого коснулось увольнение, начнут получать уведомления. Второй этап, в процессе которого уволят несколько тысяч человек, пройдет в апреле. Третий этап запланирован на начало лета и завершит планы компании по увольнению семи тысяч сотрудников.

«В трудные времена необходимо делать то, что от нас требуется для того, чтобы Disney продолжал предоставлять свой уникальный развлекательный контент для своих зрителей как сейчас, так и в будущем», - говорится в сообщении.

На 1 октября 2023 года в компании Disney работало около 220 000 сотрудников, из которых около 166 000 сотрудников в Америке. Увольнение коснется 7000 сотрудников, а это примерно три процента от общего количества сотрудников компании по всему миру.

Решение о сокращениях последовало после возвращения Айгера в Disney в ноябре после того, как совет директоров решил уволить Боба Чапека с поста генерального директора.



