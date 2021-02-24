WADA настоятельно рекомендует спортсменам вакцинироваться от COVID-19

ЖЕНЕВА. KYODO-КАЗИНФОРМ - Всемирное антидопинговое агентство (WADA) «настоятельно рекомендует» спортсменам вакцинироваться от COVID-19, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Kyodo.

Ободряя спортсменов, обеспокоенных тем, что вакцины могут привести к положительным результатам тестов на допинг на Олимпийских играх в Токио этим летом, агентство призвало их сделать прививки «для собственного здоровья, для здоровья окружающих и населения (Японии) в целом».

«Нет данных о том, что вакцины против COVID-19 содержат какие-либо вещества или методы из запрещенного списка или каким-то образом влияют на антидопинговый анализ», - говорится в документе WADA, относительно антидопинга и COVID-19.

Агентство добавило, что будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать спортсменов в случае изменения своего мнения.

Заявление было сделано после того, как в декабре антидопинговая организация сообщила, что, хотя еще слишком рано делать окончательные заявления относительно состава вакцин, нет оснований полагать, что они будут нарушать антидопинговые правила.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсменов не будут заставят вакцинироваться, но им следует сделать прививки, чтобы «продемонстрировать солидарность».

Британская газета The Telegraph сообщила в прошлом месяце, что МОК работает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над вакцинацией всех спортсменов, участвующих в Олимпиаде, чтобы спасти Олимпийские игры в Токио.

Спортсмены сейчас столкнулись с рядом дилемм, включая влияние физических упражнений на эффективность вакцин, возможные побочные эффекты и рекомендации относительно времени вакцинации.

«Любая вакцинация может вызвать временную физиологическую реакцию, сопровождающуюся симптомами (например, лихорадкой, болью в месте инъекции), но нет никаких доказательств того, что вакцины, одобренные на сегодняшний день, вызовут какое-либо устойчивое снижение результативности спортсменов», - заявило WADA.