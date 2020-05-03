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    wa.me/77058126967 - чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе

    3 Мая 2020, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Офис цифровизации Министерства здравоохранения Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Tеlеgram-канал Минздрава.

    Официальный канал Минздрава Казахстана в WhatsApp позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

    Чтобы воспользоваться чат-ботом Минздрава Казахстана в WhatsApp:

    1) В контактах своего смартфона сохраните номер +7 705 812 69 67 или перейдите по ссылке https://wa.me/77058126967;

    2) Отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации.

    Номер также будет опубликован на сайте Минздрава Казахстана www.dsm.gov.kz

    По словам Мэтт Идема, операционного директора WhatsApp, в это непростое время люди пользуются WhatsApp чаще, чем когда-либо, чтобы общаться и поддерживать своих друзей, родных и близких.

    «Мы рады, что смогли предоставить Минздраву Казахстана инструменты, которые помогут ему оперативно отвечать на вопросы населения о коронавирусе и предлагать людям своевременную и надежную информацию для поддержания их безопасности», - сказал он.

    Чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API. Infobip предоставил коммуникационную платформу, а специалисты компании помогли в короткий срок настроить и запустить чат-бот.

    «Сегодня каждый ответственный бизнес должен думать, как применить имеющиеся знания и инновации для противодействия всемирной угрозе, которую несет COVID-19. Обеспечение быстрого доступа к информации через удобный для пользователя канал уже давно стало необходимостью для каждой организации. Но в текущей ситуации противодействия общей угрозе эта задача становится важной как никогда», - комментирует Искандер Калыбеков, региональный директор Infobip в регионе Центральная Азия.

    Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. В их числе - Всемирная Организация Здравоохранения, правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии.

    Автор:

    Минздрав РК Здравоохранение Связь, ТВ, IT Общество Коронавирус в РК
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