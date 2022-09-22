Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Взыскано в бюджет 59,5 млрд тенге с уполномоченных экономических операторов

    22 Сентября 2022, 12:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день 59,5 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения Главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов.

    Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов.

    Как сообщили в Комитете госдоходов, уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.

    «В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано – 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания – 2,5 млрд тенге», - уточнили в ведомстве.

    По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней.
    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Налоговые поступления в госбюджет в этом году составили 10,7 трлн тенге
    Продлен беспошлинный ввоз товаров личного пользования на территории ЕАЭС
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров