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    Взысканные с должников деньги похищали частные судоисполнители - Генпрокуратура РК

    2 Декабря 2022, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Органами прокуратуры при содействии Республиканской палаты частных судебных исполнителей проведены проверки своевременности и полноты перечисления частными судебными исполнителями (далее - ЧСИ) денежных средств, взысканных с должников за 2021-2022 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Проверками в Алматы, СКО, Карагандинской, Павлодарской, ЗКО и Акмолинской областях выявлено 660 фактов хищения ЧСИ денег в размере 1,1 млрд тенге, которые подлежали перечислению на счета взыскателей.

    Так, столичный ЧСИ намеренно определил несуществующий долг по алиментам и снял с банковского счета физического лица 289 млн тенге, которые подлежали конфискации в пользу государства по приговору суда.

    Эти средства он перечислил экс-начальнику департамента по исполнению судебных актов города Астаны. За свои услуги ЧСИ удержал 10 млн тенге.

    В Алматы ЧСИ на протяжении года за счет средств должников 18 раз пополнял свой банковский депозит на общую сумму 84 млн тенге. В результате он заработал в виде процентов 2 млн тенге.

    Аналогично ЧСИ перечислив на свой депозит 13,6 млн тенге получил вознаграждение около 5 млн тенге.

    Семь карагандинских ЧСИ потратили на личные нужды средства должников в размере 110 млн тенге.

    В другом случае, Алматинский ЧСИ использовал в личных целях 400 тыс. тенге, предназначенных для воспитанницы детского дома «Жанұя» несовершеннолетней Болгамбаевой.

    В Павлодаре ЧСИ три года похищал алиментные средства двоих детей на сумму 520 тыс. тенге.

    Отдельные ЧСИ использовали деньги взыскателей для покрытия расходов руководителей.

    В Западно-Казахстанской области ЧСИ перечислили 1 млн руководителю региональной палаты и его и заместителю.

    Другие их коллеги 4,7 млн тенге направили своим женам и родственникам.

    По выявленным фактам хищения и растраты денежных средств начато 16 досудебных расследований.

    Также по акту надзора прекращены лицензии семи ЧСИ, лицензии двоих приостановлены, к дисциплинарной ответственности привлечены 55 лиц.
    Суды Происшествия Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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