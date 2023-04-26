Взявшего в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь мужчину обезвредили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде бойцы спецподразделения «Арлан» обезвредили мужчину, взявшего в заложники сожительницу и 2-летнюю дочь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 12:00 в Железнодорожный отдел полиции упраления полиции города Караганды поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажного дома возник конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа. Факт подтвердился. «24-летний мужчина, угрожая ножом, насильно удерживал в квартире 21-летнюю сожительницу и 2-летнюю дочь. При этом он требования не предъявлял. Переговоры со злоумышленником велись более трех часов. На уговоры он не реагировал. Так как жизням заложников угрожала реальная опасность, полицейские вынуждены были предпринять экстренные меры», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин. Сотрудники ДЧС взломали входную дверь, после чего бойцы спецподразделения «Арлан» проникли в квартиру и задержали подозреваемого.

Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшие – женщина и ребенок – не пострадали и помещены в кризисный центр, где им оказывается психологическая помощь.По факту начато досудебное расследование по п. 3 ч. 2 ст. 126 УК РК «Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Проводятся следственные мероприятия.

