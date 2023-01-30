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    Взятку прокурору предложил работник казино в Бурабае

    30 Января 2023, 17:52

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры пресечена преступная деятельность юриста казино Cash Ville. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

    В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры.

    В результате проведенной оперативной комбинации, задокументирован факт дачи взятки в размере 20 тысяч долларов США сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность.

    Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса.

    Следственным судом города Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область
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