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    Взятки за предоставление квартир брал сотрудник центра занятости населения Петропавловска

    2 Апреля 2021, 16:21

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудника центра занятости населения подозревают в систематическом получении взяток за предоставление из коммунального жилищного фонда, находящегося на балансе центра арендного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, «целевой аудиторией» подозреваемого была трудовая молодежь в возрасте до 29-ти лет.

    «Должностное лицо, используя возложенные на него исполнение и реализацию программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», действовало через своих доверенных лиц, которые подыскивали потенциально нуждающихся в жилье и получали от них денежные средства за предоставление квартир. Суммы взяток варьировались от 550 до 800 тысяч тенге в зависимости от квадратуры выделяемого жилья. В отношении должностного лица и его пособников санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили в Антикоррупционной службе.

    Подробности досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.

    Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины вынесет суд.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Жилье Другие государственные органы
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