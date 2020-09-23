Взятки от продавцов мяса получал ветинспектор в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили главного специалиста территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин проинформировал, что госслужащего приговорили к штрафу в размере 787,5 тысяч тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Из материалов дела следует, что ветинспектор поставил получение «вознаграждений» на поток. Взятки получал в помещении ветлаборатории городского рынка. Деньги ему приносили предприниматели, занимающиеся оптовым закупом и розничной реализацией мяса без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов, за несоставление протоколов об административных правонарушениях, за оказание общего покровительства в виде беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности.

«В период с 25 июня по 3 июля результатами оперативных мероприятий выявлены 6 фактов получения главным специалистом незаконного вознаграждения. При этом минимальная сумма взятки – 1 тысяча тенге, максимальная – 10 тысяч тенге - в зависимости от количества туш и вида мяса. В ходе досудебного расследования подозреваемый вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Взяткодателей тоже привлекли к уголовной ответственности по фактам дачи взяток», - сообщил Н.Жахин.

В Антикоррупционной службе считают, что совершить преступление инспектор смог из-за отсутствия контроля со стороны руководителя ветинспекции.

«Предлагаем рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственного руководителя за слабую организацию работы по недопущению коррупционных правонарушений и отсутствие контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений. И провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности инспекции, по результатам которого принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений», - отметил Н.Жахин.

Напомним, ветинспектора задержали в июле этого года. Его подозревали в ежедневном получении взяток.