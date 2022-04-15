Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Взятки от инвалидов получали чиновники в Атырау

    15 Апреля 2022, 16:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау чиновники получали взятки от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Агентстве уточнили, что чиновники на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности.

    «В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Борьба с преступностью Коррупция Регионы Общество Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка