Взятки от инвалидов получали чиновники в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау чиновники получали взятки от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Агентстве уточнили, что чиновники на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности.

«В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - добавили в ведомстве.