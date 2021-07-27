Взятка за разрешение на взрывные работы: чиновник под следствием в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области сотрудника департамента промбезопасности подозревают во взятке. На время следствия 53-летний чиновник отстранен от должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Досудебное расследование по ст. 366 ч. 1 УК РК – Получение взятки – в отношении руководителя промышленной безопасности Экибастуза департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области проводила антикоррупционная служба.

«Согласно материалам дела, он получил взятку за содействие главному инженеру ТОО «Temirtau-bur» в беспрепятственной и ускоренной выдаче разрешения на производство взрывных работ на месторождении «Бозшаколь Тас» в Павлодарской области», – сообщил руководитель регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции Ернар Баянгазин на профилактическом мероприятии по противодействию коррупции с сотрудниками областного департамента Комитета промбезопасности МЧС РК.

Баянгазин подчеркнул, что с начала года уголовный закон для взяточников и взяткодателей максимально ужесточен. Санкция за этот вид преступления достигает 15 лет лишения свободы. По его словам, случившееся в Экибастузе не пройдет бесследно и для руководства ведомства, которое не приняло должных мер по профилактике коррупции среди своих подчиненных. К слову, по этому эпизоду речь идет о взятке 45 тысяч тенге. Как сообщил глава антикоррупционной службы области, материалы с обвинительным актом будут переданы в прокуратуру, как в отношении взяткополучателя, так и взяткодателя. Среди причин коррупционного правонарушения в рядах чиновников, контролирующих промышленные предприятия, а также организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, названа отдаленность экибастузского подразделения от областного департамента, что привело к бесконтрольности. В целесообразности отдельного отдела в городе горняков усомнился заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Муса Танабаев. Он также отметил отсутствие ротации и проблему с подбором кадров в экибастузском отделе промбезопасности. Глава областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК Асет Акимжанов сообщил, что все госуслуги, оказываемые ведомством, переведены в электронный формат, сокращены сроки их оказания. Если раньше взрывные работы рассматривались 10 рабочих дней, то сейчас пять. Разрешений на производство взрывных работ выдано 15, отказов – пять.