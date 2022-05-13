Взятка в 134 млн тенге - дело главного строителя Уральска передали в суд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело бывшего руководителя отдела строительства города Уральска Армана Оксикбаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передано в суд. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе суда ЗКО подтвердили, что уголовное дело по ч. 4 ст. 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере) поступило в суд 11 мая. Его дело будет рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО.

Руководитель отдела строительства по Уральску подозревается в получении взятки в размере 134 млн тенге.

По данным Антикора, задержанный получил 134 млн тенге от директора местного ТОО. Взятку глава отдела разделил со своим пособником.

За полученные деньги задержанный должен был помочь предпринимателю заключить договор госзакупа и беспрепятственно подписать акты выполненных работ по строительству двух девятиэтажных домов в Уральске по госпрограмме «Нұрлы жер». Сумма проекта составляла 2,2 млрд тенге.