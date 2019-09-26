Взять на жесткий контроль исполнение всех инициатив «Nur Otan» поручил Бауыржан Байбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек в ходе первого заседания обновленного Комитета партийного контроля озвучил ряд поручений, данных Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в рамках «перезагрузки» партии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Уже в течение месяца фракциям партии в маслихатах необходимо рассмотреть ход исполнения программ развития территорий с широким информированием общественности.

«Надо взять на жесткий контроль исполнение всех инициатив партии, предвыборных обещаний Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Елбасы Нурсултан Назарбаев также поручил проанализировать ход исполнения Правительством предвыборной программы партии. Фракция «Nur Otan» уже провела предварительную работу. По отдельным направлениям выявлены риски неисполнения, которые необходимо устранить. Комитету партийного контроля нужно заслушать по этим вопросам ответственные министерства, выяснить причины рисков, усилить партийную ответственность должностных лиц», - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя партии отметил, что политические выдвиженцы от «Nur Otan» не должны забывать о партийной дисциплине и ответственности.

«Не замалчивать, встречаться с людьми, объяснять и открыто обсуждать проблемы, поднимаемые гражданами. 47% поступающих жалоб в общественную приемную партии касаются вопросов, которые должны решаться на местах председателями региональных и территориальных филиалов. Комитету партийного контроля нужно тесно взаимодействовать с Общественной приемной и добиваться того, чтобы такие вопросы оперативно решались непосредственно на местах. Надо выявлять системные проблемы и решать их комплексно. Те же обращения, которые не решаются сразу, волокитятся, надо брать на партийный контроль на всех этапах рассмотрения», - заявил Бауыржан Байбек.

По его словам, Комитет партийного контроля должен точечно выявлять «проблему» и ответственного «чиновника», давать импульс через публичное рассмотрение его партийной ответственности. Все решения Комитета по рассматриваемым вопросам должны быть предметными, ориентированными на конкретный результат.

В свою очередь, новый председатель Комитета партийного контроля Павел Казанцев сообщил, что обновленный состав сбалансирован депутатским корпусом, видными общественными деятелями, отраслевыми экспертами и аналитиками, а также представителями СМИ. На текущий год запланировано три заседания по вопросам практики рассмотрения обращений граждан, эффективности расходования бюджета и работы региональной системы партконтроля.

Напомним, 21 августа в Нур-Султане под председательством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло расширенное заседание Политического совета партии «Nur Otan». В ходе выступления Первый Президент Казахстана предложил Программу системной партийной перезагрузки «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan».