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    Взять на особый контроль безопасность детей в школах поручил Премьер-Министр РК

    16 Августа 2022 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил имеющиеся вопросы к строительству школ в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До начала нового учебного года осталось две недели. К этой дате планируется открыть 81 новую школу, 213 школ будут полностью отремонтированы. В то же время имеется риск незавершения ремонта в ряде школ ЗКО, Туркестанской, Алматинской областей, и в городе Алматы», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Поэтому, по его словам, данным регионам следует принять оперативные меры и обеспечить готовность к началу нового учебного года.

    «Это же касается и запланированного строительства школ. Как видно из доклада Министерства внутренних дел, не все объекты образования на сегодняшний день соответствуют требованиям безопасности. Данный вопрос необходимо взять на особый контроль и в кратчайшие сроки принять все меры для безопасности детей», - добавил Премьер-Министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование #Минпросвещения РК
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