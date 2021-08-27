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    Взрывы в Жамбылской области: куда эвакуированы жители близлежащих сел

    27 Августа 2021, 10:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рядом с местом взрыва находятся три населенных пункта. Ближайшее село Кайнар находится в 1 километре. Расстояние от двух других составляет 5 километров. В этих трех населенных пунктах проживает 718 человек. Вчера все они были размещены в других местах, то есть в 10 школах, которые мы подготовили, и в общежитиях пяти колледжей. Остальные уехали к родственникам», - сказал Бердибек Сапарбаев на брифинге в РСК.

    Он заверил, что с эвакуированными все в порядке.

    «Сегодня утром мы посетили эвакуированных людей и узнали их обстоятельства. Они обеспечены соответствующей помощью, то есть едой, напитками. Теперь, если все будет нормально, то сегодня мы вернем их всех домой», - заключил аким.

    Как сообщалось, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.

    По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

    Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога, перекрыты.

    Получение информации, а также визуальный осмотр места происшествия затруднено взрывами и пожаром. Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям Жамбылской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жамбылская область Происшествия Армия Взрывы в Жамбылской области
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