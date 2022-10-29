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    Взрывы прогремели в столице Сомали

    29 Октября 2022, 22:38

    МОГАДИШО. КАЗИНФОРМ - Два мощных взрыва прогремели в столице Сомали. Трагедия произошла в центре города, неподалеку от правительственных учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Власти сообщают о десятках погибших — прохожих и пассажиров общественного транспорта, их точное число неизвестно. Второй взрыв прогремел через некоторое время после первого, когда на место трагедии уже прибыли спасатели. Предположительно, оба взрывных устройства находились в заминированных автомобилях.

    Теракт произошел в тот же день, когда правительство Сомали обсуждало ход масштабной операции, направленной против боевиков экстремисткой группировки «Аш-Шабаб», которая, предположительно, и стоит за нападением.

    Пять лет назад на этом же самом перекрестке взрыв грузовика унес более 500 жизней. Тот теракт также был организован группировкой «Аш-Шабаб».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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