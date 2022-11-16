Взрывы прогремели в районе Фатих в Стамбуле

16 Ноября 2022, 03:25

16 Ноября 2022, 03:25

Взрывы прогремели в районе Фатих в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Взрывы прогремели в районе Фатих в Стамбуле, несколько машин охватил огонь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Mynet.

Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала.

По некоторым данным, пламя охватило сначала один автомобиль, а затем перекинулось на припаркованный рядом транспорт по улице Ходжа Мустафа паша, к оторая находится всего в 5 км к западу от площади Султанахмет, где расположены основные достопримечательности Стамбула - мечеть Айя-София и Голубая мечеть.

Пожарные потушили огонь.

Ранее, 13 ноября, на улице Истикляль в туристическом центре мегаполиса прогремел взрыв. Турецкие власти сообщили о 6 погибших и 81 раненном. Турецкие власти назвали взрыв терактом. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что теракт в Стамбуле совершила женщина. Генеральное консульство РК в Стамбуле рекомендовало казахстанцам, находящимся в Турции, проявлять максимальную осторожность, особенно в местах массового скопления людей.