Взрывные устройства искали полицейские в четырех вузах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в обеденное время актюбинские полицейские оцепили здания сразу четырех вузов, эвакуировав студентов и преподавателей. В полицию поступило анонимное сообщение о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Взрывные устройства искали в зданиях Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова, АГУ имени К. Жубанова, Алматинского института экономики и статистики и Актюбинского юридического института имени М. Бокенбаева. Однако сообщение оказалось ложным.

«31 мая около 12-30 часов на электронную почту департамента полиции Актюбинской области поступило сообщение о том, что в зданиях учебных заведений заложены взрывные устройства. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, была организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. Были эвакуированы студенты, преподаватели и технический персонал Западно-Казахстанского государственного медицинского университета, АГУ имени К. Жубанова, Алматинского института экономики и статистики и Актюбинского юридического института им.М. Бокенбаева. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщил пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.