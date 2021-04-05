Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Взрывные работы продолжаются в ВКО

    5 Апреля 2021, 11:34

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках противопаводковых мероприятий в Восточно-Казахстанской области продолжаются взрывные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по ЧС.

    «Операции по подрыву льда на этот раз прошли в Бескарагайском районе в селе Кривинке. Спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск воды. Всего было использовано 1000 кг взрывчатых веществ, площадь дробления льда составила 30000 кв.м.», - сообщили в департаменте по ЧС.

    Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день в Восточном Казахстане отработаны все 18 затороопасных участков. Общая площадь дробления составила 165 091,7 квадратных метров.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане