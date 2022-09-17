Взрывные работы по утилизации боеприпасов продолжаются в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 60 объектов хранения боеприпасов очищено в Байзакском районе Жамбылской области. Продолжается работа по уничтожению боеприпасов в воинской части недалеко от Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жители Тараза и Байзакского района в последние дни обеспокоены тем, что начали чаще греметь взрывы.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Число погибших при взрыве достигло 17 человек. Среди них сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры и военнослужащие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

«В районе воинской части, где в августе прошлого года произошли пожар и взрывы на складах боеприпасов, продолжаются работы по сбору и утилизации взрывоопасных предметов, - пояснил командир войсковой части 28349 подполковник Еркин Абсадыков. - Уничтожение боеприпасов производится методом подрыва на специально отведенном удаленном участке в горной местности в 12 км от воинской части, в районе переезда Кайнар Байзакского района. Эта территория не является чьей-то частной собственностью и выделена акиматом Жамбылской области».

По словам спикера, проведение контролируемых подрывов началось в июне этого года, подрывные работы проводились в рабочие дни два раза в день.

Как пояснил начальник инженерных войск Регионального командования «Юг» полковник Бакытбек Тажибаев, из-за изменившихся погодных условий и начинающегося во второй половине дня ветра, график проведения подрывных работ изменился.

К подрыву готовят вдвое меньше боеприпасов, чем раньше, - сказал он. - Но при этом увеличили количество самих подрывов. В первой половине дня производят три - четыре подрыва. Так, если раньше одномоментно подрывали 700 кг боеприпасов в тротиловом эквиваленте, то теперь к одному подрыву готовят от 200 до 400 кг. А во второй половине дня подрывы проводят только при необходимости - не более одного - двух раз. И при условии сбора фрагментов боеприпасов, так как их накопление и складирование опасно.

«То, что жители Байзакского района проявляют тревогу в связи со звуковыми эффектами от подрывов, - это понятно. Здесь основную роль играет, прежде всего, психологический фактор, так как к подрывам невозможно привыкнуть. Однако разрушительного воздействия от подрывов нет. Количество боеприпасов, подлежащих уничтожению, просчитано специалистами для недопущения большой ударной волны и сейсмического воздействия. И ни разу это количество не было превышено. Наоборот, оно заметно уменьшилось в ходе проводимых работ», - пояснил подполковник Еркин Абсадыков.

Спикер подчеркнул, что приостанавливать утилизацию боеприпасов нельзя, так как до наступления заморозков инженерным службам необходимо очистить 100% территории воинской части и утилизировать основное количество собранных боеприпасов. Завершить планируется до 25 ноября.

«Данная работа проводится в соответствии с поставленными вышестоящим руководством страны задачами и направлена на обеспечение безопасности местного населения. На сегодняшний день силами сводного отряда ликвидации последствий происшествий из подлежащих очистке 73-х объектов хранения уже очищено свыше 60 объектов хранения, осталось 12. Уничтожено 32 тыс. взрывателей к взрывоопасным предметам и свыше 65 тыс. фрагментов взрывоопасных предметов», - отметил командир войсковой части 28349 подполковник Еркин Абсадыков.

Начались утилизационные работы в марте этого года. На территории склада инженерных боеприпасов оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте. Часть инженерных боеприпасов уничтожается на специально оборудованной площадке на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств. При проведении взрывных работ для обеспечения безопасности район подрывной площадки оцеплен сотрудниками военной полиции совместно с РОП Байзакского района.