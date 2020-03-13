Взрывные работы начали на реках Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На реках в Акмолинской области проводят взрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, чтобы предотвратить заторы при ледоходе, ДЧС Акмолинской области взрывает лед на реках Есиль, Нура, Жабай, Калкутан, Жыланды и других.

«11 марта уже начаты взрывные работы на реках, которые планируется завершить к 17 марта. Всего такие работы будут проведены более чем на 70 участках в Атбасарском, Есильском, Сандыктауском, Аршалынском, Целиноградском, Коргалжынском, Астраханском, Шортандинском и Буландынском районах», - добавили в ведомстве.

«Уважаемые жители и гости Акмолинской области, для предупреждения паводкоопасного периода на территории области с 11 по 17 марта будут происходить взрывные работы по рыхлению, дроблению и ослаблению ледового покрова. В указанный период вблизи сел будут слышны взрывы, а на местах будут иметься разломы и груды ледяных глыб со вскрытыми участками рек», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

Не выходить на лед после проведения взрывных работ призвал департамент по ЧС Акмолинской области жителей и гостей области.