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    Взрывные работы начали на реках Акмолинской области

    13 Марта 2020, 15:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На реках в Акмолинской области проводят взрывные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Как рассказали в ведомстве, чтобы предотвратить заторы при ледоходе, ДЧС Акмолинской области взрывает лед на реках Есиль, Нура, Жабай, Калкутан, Жыланды и других.

    «11 марта уже начаты взрывные работы на реках, которые планируется завершить к 17 марта. Всего такие работы будут проведены более чем на 70 участках в Атбасарском, Есильском, Сандыктауском, Аршалынском, Целиноградском, Коргалжынском, Астраханском, Шортандинском и Буландынском районах», - добавили в ведомстве.

    «Уважаемые жители и гости Акмолинской области, для предупреждения паводкоопасного периода на территории области с 11 по 17 марта будут происходить взрывные работы по рыхлению, дроблению и ослаблению ледового покрова. В указанный период вблизи сел будут слышны взрывы, а на местах будут иметься разломы и груды ледяных глыб со вскрытыми участками рек», - рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

    Не выходить на лед после проведения взрывных работ призвал департамент по ЧС Акмолинской области жителей и гостей области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Другие государственные органы Паводок
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