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    Взрывного устройства в школе не обнаружено - ДП Атырауской области

    12 Октября 2022, 17:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Взрывного устройства, которое, якобы, заложили в одной из школ города Атырау, не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе осмотра здания школы №2 имени Нажимеденова, никаких взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время ведется работа по установлению автора сообщения о «бомбе», размещенного в социальных сетях. «За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание по статье 273 Уголовного кодекса РК»,- напомнили в пресс-службе департамента полиции региона.

    Как ранее сообщалось, почти 900 человек эвакуировали из атырауской школы из-за сообщения о бомбе. Затем «заминированную» в Атырау школу перевели на дистанционное обучение.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Атырау
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