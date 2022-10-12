Взрывного устройства в школе не обнаружено - ДП Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Взрывного устройства, которое, якобы, заложили в одной из школ города Атырау, не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в ходе осмотра здания школы №2 имени Нажимеденова, никаких взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время ведется работа по установлению автора сообщения о «бомбе», размещенного в социальных сетях. «За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание по статье 273 Уголовного кодекса РК»,- напомнили в пресс-службе департамента полиции региона.

Как ранее сообщалось, почти 900 человек эвакуировали из атырауской школы из-за сообщения о бомбе. Затем «заминированную» в Атырау школу перевели на дистанционное обучение.



