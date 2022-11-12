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    Взрывное устройство искали в школах Петропавловска – МВД РК

    12 Ноября 2022, 17:14

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 11 ноября в 09:30 часов в дежурную часть департамента полиции СКО поступило телефонное сообщение от дежурного департамента ЧС о том, что поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школах Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены.

    Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено.

    Полицейские напоминают, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Северо-Казахстанская область Образование Происшествия МВД РК Петропавловск
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