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    Взрыва на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести

    17 Января 2023, 03:25

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая распорядились бросить все силы на проведение поисково-спасательной операции после взрыва на химическом заводе, произошедшем накануне в провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Как сообщается, в результате взрыва пять человек погибли, еще восемь пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Инцидент произошел около 13:30 в ходе ремонтных работ на установке сернокислотного алкилирования в уезде Паньшань.

    На место происшествия прибыла группа, направленная Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

    Как сообщили в Министерстве, в операции задействованы профессиональные спасательные подразделения, включая 443 пожарных и 105 пожарных машин.
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