Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Взрыва на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести

17 Января 2023, 03:25
Взрыва на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая распорядились бросить все силы на проведение поисково-спасательной операции после взрыва на химическом заводе, произошедшем накануне в провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Как сообщается, в результате взрыва пять человек погибли, еще восемь пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел около 13:30 в ходе ремонтных работ на установке сернокислотного алкилирования в уезде Паньшань.

На место происшествия прибыла группа, направленная Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.

Как сообщили в Министерстве, в операции задействованы профессиональные спасательные подразделения, включая 443 пожарных и 105 пожарных машин.

Новости по теме
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 15% за год
Теги:
Читайте также
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
Причина обледенения водоканала в Актау – снижение уровня воды в Каспии
Около 500 детей эвакуировали из школы Павлодара из-за задымления
Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов
Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области
Британский полицейский оказался серийным насильником
Вывоз наличных долларов ограничили в Кыргызстане
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 15% за год
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей