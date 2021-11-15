Взрыв возле клиники в Ливерпуле: трое арестованы по подозрению в терроризме

ЛИВЕРПУЛЬ. КАЗИНФОРМ - В машине, находившейся около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле, Великобритания, прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб. Британская полиция сообщила, что в связи с инцидентом арестованы три человека, которые подозреваются в причастности к терроризму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Предполагается, что в момент взрыва погибший мужчина находился в такси. Водитель автомобиля также пострадал, он госпитализирован и остается в стабильном состоянии.

Правоохранительные органы пока не называют имя жертвы, так же как фамилии арестованных и предполагаемые мотивы нападения. Известно лишь, что все трое задержанных - мужчины, им 21, 29 и 26 лет.

Следователи сообщают, что «рассматривают все возможные версии причин взрыва».

«На данном этапе мы считаем, что это было такси, которое остановилось около клиники незадолго перед тем, как произошел взрыв», - сказано в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 11:00 утра в воскресенье. По словам главы местной пожарной службы Фила Карригана, к моменту прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. «Наши сотрудники быстро потушили пожар, но один человек погиб, - сказал он. - Еще один человек вышел из машины до того, как огонь распространился в полной степени».

Ливерпульская клиника акушерства и гинекологии ежегодно принимает около 50 тыс. пациентов. Это крупнейшее подобное заведение в Европе.

Фото: кадры из соцсетей.