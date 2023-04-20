Взрыв в Жанаозене: видео с поврежденным газопроводом прокомментировали в ДЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назвали фейком видео с раскопкой поврежденных труб на месте взрыва в жилом доме в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

19 апреля в социальных сетях распространялось видео с места взрыва в многоквартирном жилом доме в Жанаозене по адресу 2 микрорайон, 51 дом. В информации говорится, что специалисты и эксперты проводят осмотр происшествия путем раскопки газовых труб.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая экспертиза состоит из нескольких этапов: визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.





​В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.



