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    Взрыв в Жанаозене: видео с поврежденным газопроводом прокомментировали в ДЧС

    20 Апреля 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области назвали фейком видео с раскопкой поврежденных труб на месте взрыва в жилом доме в Жанаозене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    19 апреля в социальных сетях распространялось видео с места взрыва в многоквартирном жилом доме в Жанаозене по адресу 2 микрорайон, 51 дом. В информации говорится, что специалисты и эксперты проводят осмотр происшествия путем раскопки газовых труб.

    «Указанные утверждения не соответствуют действительности. Проводимая экспертиза состоит из нескольких этапов: визуального осмотра, оценки ситуации для более глубокого и детального изучения», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.


    ​В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК.

    Напомним, во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Мангистауская область Регионы Взрыв ДЧС Фейки
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