Взрыв в турецком порту повредил 13 элеваторов

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Количество пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже выросло до 12 человек. Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Мощный взрыв прогремел 7 августа в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.

«В результате взрыва, по уточненным данным, ранены 12 человек, состояние двоих тяжелое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16», — сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын.

Причины взрыва устанавливаются. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена.