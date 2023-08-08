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    Взрыв в турецком порту повредил 13 элеваторов

    8 Августа 2023, 08:47

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Количество пострадавших при взрыве в турецком порту Дериндже выросло до 12 человек. Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Мощный взрыв прогремел 7 августа в районе крупного турецкого коммерческого порта Дериндже, расположенного в провинции Коджаэли примерно в 100 км от Стамбула на Мраморном море. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

    Взрыв произошел на территории, где происходит загрузка судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету.

    «В результате взрыва, по уточненным данным, ранены 12 человек, состояние двоих тяжелое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16», — сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын.

    Причины взрыва устанавливаются. Контейнерная инфраструктура порта не повреждена.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Турция Мировые новости Зерно
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