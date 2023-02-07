Взрыв в порту Бейрута. Кто виноват?

АММАН.КАЗИНФОРМ – В конце января, после 13-месячного перерыва, возобновлено расследование взрыва в порту Бейрута. Он стал самым мощным неядерным взрывом 21-го века и одной из крупнейших техногенных катастроф последнего времени. Спустя почти два с половиной года внутреннее расследование застопорилось из-за многочисленных юридических исков со стороны политиков, обвиняемых в деле. Что стало причиной взрыва, кто ответственен и почему до сих пор неизвестны виновные, разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

Четвертое августа 2020 года в столице Ливанской Республики выдалось по-летнему теплым. Средиземноморские плюс тридцать тепла, пробивающиеся лучи солнца через облака, городская суета и привычный для местных жителей шум прибоя делали этот вторник таким же, как и все другие до него. Произошедшее позже в тот день разделило многие судьбы ливанцев на «до» и «после».

Около шести вечера на территории морского порта Бейрута раздался первый взрыв, который перерос в пламя. Огонь нарастал и привел к нескольким мелким взрывам, после чего произошел большой взрыв, который вызвал разрушительную волну.

Первый взрыв привлек внимание многих очевидцев, именно этим объясняется наличие большого количества видеозаписей о взрывах в социальных сетях. Второй взрыв был настолько мощным, что повредил здания в радиусе нескольких километров. Сейсмологи утверждают, что он породил сейсмическую волну мощностью в 3,3 балла. Его мощность оценивают в 2,2 тонны в тротиловом эквиваленте. По другим оценкам, сила взрыва составила одну десятую мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Взрыв был слышен не только по всему Ливану, но и далеко за его пределами. Так, его услышали даже на Кипре, в 240 километрах от Бейрута. Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания объявил тогда столицу зоной бедствия, а 5 августа объявлено в стране днем траура.

На фоне начавшихся 7 августа массовых протестных акций правительство Хасана Диаба ушло в отставку в полном составе, однако продолжило работать с исполнением обязанностей до формирования нового правительства.

Место взрыва в порту Бейрута. На переднем плане видна заполненная водой 140-метровая воронка, которая образовалась от взрыва. В середине кадра – пострадавший зерновой элеватор. Снимок от 5 августа с беспилотника. Фото: AP.

Помимо унесенных человеческих жизней, взрыв разрушил 3 больницы, склад медикаментов, зерновой элеватор, а также национальный центр управления энергосистемой страны. Повреждения получили практически все здания на расстоянии 10 км от эпицентра взрыва, в том числе пострадало здание казахстанского диппредставительства, а находящийся в это время консул Казахстана получил незначительные ранения.

Мишель Аун, занимавший тогда пост президента Ливана, заявил, что на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония, также известного как аммиачная селитра. Это вещество может использоваться для подрывных работ, а также в качестве азотного удобрения.

Зернохранилище в день взрыва вблизи эпицентра. В конце июля 2022 году оно обрушились. Фото: BBC

Опасное вещество прибыло в бейрутский порт в 2013 году. В сентябре 2013 года судно «Rhosus», принадлежавшее россиянину Игорю Гречушкину, вышло под молдавским флагом из порта Батуми с 2750 тоннами нитрата аммония, произведенного на комбинате «Рустави Азот». Оно предназначалось для Мозамбика. Через два месяца судно пришвартовалось в порту Бейрута из-за проблем с двигателем. К слову, стоит сказать, что сам сухогруз, построенный еще в 1986 году, имел более десятка неисправностей, включая коррозию палубы и проблемы с пожарной безопасностью. В Бейруте «Rhosus» должен был забрать дополнительный груз – партию дорожно-строительной техники, в том числе тяжелые катки, однако погрузка была прекращена из-за неверных расчетов грузоподъемности.

Судно Rhosus, Фото: BBC

В феврале 2014 года из-за неоплаченных счетов на общую сумму в 100 тысяч долларов судно было арестовано ливанскими властями. Капитану судна Борису Прокошеву было приказано остаться на корабле вместе со старшим механиком, третьим механиком и боцманом, где они пробыли до сентября, а после судебного процесса покинули Ливан.

Фото: BBC

К тому времени стареющее судно уже дало течь, и лежащий в трюме нитрат аммония перенесли на склады в порту. Со слов капитана судна, получивший течь «Rhosus» впоследствии затонул.

Следует сказать, что при нормальных условиях хранения на складе и обычной температуре нитрат аммония не может легко воспламениться. Со слов экспертов, проанализировавших видео с места трагедии, первый взрыв и последовавший за ним пожар могли вызвать искры от сварочного аппарата либо зажженные петарды.

Мешки с нитратом аммония в порту Бейрута, 2020 год. Фото: расследование Human Rights Watch

Кто виноват?

Кто знал об опасном грузе и кто должен нести ответственность за гибель людей и разрушения? На сегодняшний день ответ на этот вопрос пытается выяснить следствие во главе с судьей Тариком Битаром, который в феврале 2021 года был назначен ведущим следователем взрыва в порту Бейрута.

На этот пост он пришел после увольнения своего предшественника - судьи Фади Савана. Последний пробовал предъявить обвинения бывшему премьер-министру Хасану Диабу и другим бывшим министрам, однако после жалоб членов ливанского правительства был вынужден уйти в отставку.

Фото: Тарик Битар

Тарик Битар родился в 1974 году на севере Ливана в христианской семье. Получив юридическое образование в Ливанском университете, он начал свою карьеру юристом, работал судьей по уголовным делам в Триполи, а позже - прокурором в северном Ливане. В 2017 году он переехал в Бейрут, где стал главой Бейрутского уголовного суда.

За время работы следователем он вел несколько громких уголовных дел, получивших значительный общественный резонанс. Эти дела принесли ему хорошую репутацию в юридической сфере, коллеги описывали его как честного, трудолюбивого и преданного судью.

Битар утверждает, что не имеет отношения к какой-либо политической партии. Это довольно редкий случай в Ливане, где конфессиональная принадлежность часто проникает во все аспекты жизни общества, включая политику.

Говоря о Ливане, стоит упомянуть особенность ее политической системы, которая сложилась в результате Национального пакта 1943 года – неписанного соглашения, которое заложило основу Ливана как многоконфессионального государства и закрепило ведущую роль религиозных конфессий в ее политике. Так, премьер-министром страны может стать только мусульманин-суннит, должность президента отводится христианину-марониту, а место спикера Национальной ассамблеи (парламента) закреплено за мусульманином-шиитом. Соотношение христиан и мусульман в парламенте было 6:5. Позже Таифское соглашение 1990 года, ставшее итогом продолжавшейся 15 лет кровопролитной гражданской войны, изменило соотношение в ливанском парламенте мусульман и христиан до 50:50. Некоторые политологи считают, что конфессиональное разделение во властных структурах является одной из главных причин коррупции и кризиса государственных институтов в Ливане.

Общий вид разрушенного порта после мощного взрыва в центре Бейрута в Ливане, 5 августа 2020 года. Фото:EPA/WAEL HAMZEH

Когда Битар взялся за расследование, все стороны считали его нейтральной и опытной фигурой, Однако, когда он начал вызывать ключевых для расследования лиц, некоторые политики, особенно близкие к шиитским партиям «Хизбалла» и «Амаль», обвинили его в политизированности и получении приказов от посольства США в Бейруте.

Таким образом, он столкнулся с проблемами своего предшественника – Битар вновь попытался вызвать на дачу показаний Хасана Диаба, бывшего министра финансов, депутата Али Хасана Халиля, а также экс-министра транспорта и общественных работ Юсефа Фенианоса. Те в свою очередь отказались сотрудничать со следствием и попытались дискредитировать судью.

Битар попросил парламент снять иммунитет от судебного преследования в отношении политиков и высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана. Члены парламента отложили голосование по этому запросу, что также помешало проведению расследования.

Следствие Битара вызывало все большую напряженность в Ливане. В октябре 2021 года протесты в Бейруте, призывающие к смещению Битара, переросли в уличную перестрелку между сторонниками шиитских партий «Хезболла» и «Амаль» и снайперами, которые, по мнению первых, были связаны с их политическими оппонентами – «Ливанскими силами», правой христианской политической партией. Перестрелка продолжалась пять часов, пока ситуацию в свои руки не взяла ливанская армия.

Фото: кадры перестрелок в Бейруте 14 октября 2021 года. AFP

Инцидент еще больше обострил противоречия вокруг ответственности за взрыв в порту. Семьи и родственники жертв взрыва поддержали Битара, другие выступили за его отставку.

Расследование Битара было приостановлено в декабре 2021 года из-за того, что три бывших министра подали против него судебные иски. Одним из них был бывший глава МВД Ливана Нохад аль-Машнук, которого пытались вызвать на допрос по делу.

Что происходит сейчас

В январе 2023 года Битар вернулся к своим полномочиям, а ливанская общественность и гражданское общество приветствовали его возвращение, в то время как некоторые представители политического и судебного истеблишмента выразили свое неодобрение.

Судья вновь возбудил дело против политиков, государственных служащих и судей. Согласно судебным документам, полученным Reuters, Битар предъявил дополнительные обвинения главному прокурору Ливана Гассану Овейдату, главе службы внутренней разведки Ливана генерал-майору Аббасу Ибрагиму и бывшему командующему армией Жану Кахваджи. Associated Press также сообщило, что среди обвиняемых числился генерал-майор Тони Салиба.

Генеральный прокурор Гассан Овейдат. Фото: DR

Генеральный прокурор Овейдат, сам причастный к расследованию, в ответ выдвинул встречные обвинения против Битара в возобновлении своей работы, несмотря на судебные иски против него. Овейдат освободил оставшихся 17 задержанных, которые все еще находились под арестом по делу о взрыве, и ввел запрет на выезд из страны.

Овейдат также попробовал уволить Битара, и наложил запрет на его поездки. Битар в ответ заявил, что решение Овейдата освободить задержанных было «незаконным» и что он не может предъявить обвинения судье, который уже предъявил ему обвинения в ходе расследования.

В интервью Associated Press Битар заявил, что продолжит расследование, «даже если оно будет стоить мне жизни», и надеется, что обвинительное заключение будет предъявлено в преддверии третьей годовщины взрыва в августе 2023 года.

Ливанцы помнят о жертвах

Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch, по результатам независимого расследования более 215 человек погибли и около 300 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Ранения получили 7 тысяч человек, из которых не менее 150 человек стали инвалидами.

Сегодня родственники жертв взрыва по-прежнему ищут справедливости, требуя от государства найти виновных и привлечь их к ответственности. Большинство семей жертв трагедии поддержали Битара и призвали власти провести тщательное и беспрепятственное расследование. Некоторые, однако, потеряли надежду на внутреннее расследование и выступили за проведение миссии по установлению фактов при помощи ООН.

Принятое в январе решение главного прокурора Овейдата освободить 17 задержанных по делу о взрыве по оценкам ливанского издания L’Orient Today произвело эффект разорвавшейся бомбы для многих действующих судей. 40 депутатов парламента, более ста судей Ливанской ассоциации судей и коллегия адвокатов Бейрута выступили против попыток Овейдата остановить расследование.

Несмотря на это, задержанные были выпущены на свободу, а некоторые из них начали покидать страну, невзирая на запрет. Это вызвало гнев общественности.

В январе семьи жертв трагедии провели очередную акцию протеста и попытались проникнуть в ливанский дворец правосудия. Держа в руках фотографии жертв, они призвали к независимому судебному расследованию.

Родственники жертв взрыва в Бейруте у ливанского дворца правосудия в ходе акции протеста. 26 января 2023 года. Фото: M.Yassine/L'Orient Today

Семьи погибших при взрыве считают отсутствие прозрачного и подотчетного правосудия результатом коррупции, бесхозяйственности и злоупотреблений со стороны правящей элиты. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что ливанские власти не заинтересованы в правосудии.

Опасаясь того, что ливанские власти пытаются заблокировать правосудие по этому делу, более 162 ливанских и международных правозащитных групп, выжившие и семьи жертв трагедии, призвали Совет ООН по правам человека как можно скорее принять резолюцию о проведении независимого расследования.

В это же время десятки новых уголовных дел уже готовятся к возбуждению в нескольких европейских странах от имени жертв взрыва. Дело о взрыве в порту Бейрута уже возбуждено в США, Франции и Германии. Такие же дела готовятся к подаче в Бельгии, Хорватии и Великобритании.

Фото:Getty

Швейцарская организация «Accountability Now» призвала владельцев европейских паспортов подавать уголовные жалобы в своих национальных юрисдикциях.

Следует отметить, что многие из погибших во время взрыва в порту Бейрута были ливанцами с двойным гражданством или иностранными гражданами. Суды в странах их второго гражданства могут возбудить уголовное расследование взрыва в порту Бейрута, что может привести к предъявлению обвинений в этих государствах, поскольку расследование в Ливане застопорилось.