Взрыв в Керчи: по предварительной информации погибли 10 человек

КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительной информации, 10 человек погибли, более 20 госпитализированы, передает ТАСС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта.



По данным Национального антитеррористического комитета, в результате инцидента пострадали около 50 человек. «Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - добавили в НАК.



Общественный транспорт используют для вывоза пострадавших от взрыва. В отделе пассажирских перевозок управления транспорта Керчи не уточнили количество единиц транспорта.



По информации НАК, в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В комитете подчеркнули, что принимаются меры по недопущению возможных повторных взрывов. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.



Колледж, где произошел взрыв, не был газифицирован.



Продолжение читайте здесь.