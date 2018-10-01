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Взрыв в Керчи: по предварительной информации погибли 10 человек

17 Октября 2018 16:54 238
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Взрыв в Керчи: по предварительной информации погибли 10 человек

КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По предварительной информации, 10 человек погибли, более 20 госпитализированы, передает ТАСС. 

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматривается версия теракта.

По данным Национального антитеррористического комитета, в результате инцидента пострадали около 50 человек. «Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в здании граждан. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - добавили в НАК.

Общественный транспорт используют для вывоза пострадавших от взрыва. В отделе пассажирских перевозок управления транспорта Керчи не уточнили количество единиц транспорта.

По информации НАК, в Керчи произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В комитете подчеркнули, что принимаются меры по недопущению возможных повторных взрывов. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего.

Колледж, где произошел взрыв, не был газифицирован.

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Ключевые слова: Происшествия,
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