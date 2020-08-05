Взрыв в Бейруте: ранены более двух тысяч человек

БЕЙРУТ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В результате мощного взрыва в столице Ливана, Бейруте, погибли 25 человек, 2200 человек получили ранения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

Как сообщается, инцидент имел место в районе бейрутского порта и недалеко от дома бывшего премьер-министра страны Саада Харири. В результате происшествия есть множество раненых, дому экс-премьера и расположенным поблизости зданиям нанесен серьезный ущерб.

Между тем, официальное ливанское информагентство LNA распространило информацию о пожаре на складе для хранения взрывчатых веществ в порту Бейрута.

Отмечается, что на прилегающей территории были слышны звуки мощных разрывов.

В результате взрыва обрушилось трехэтажное здание, под обломками оказались люди.

Губернатор Бейрута Мерван Аббуд сравнил произошедшее в морском порту ливанской столицы с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

Напомним, 4 августа в морском порту в Бейруте произошел мощный взрыв. На видеокадрах из столицы Ливана были видны облако в форме гриба и значительные разрушения.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о том, что в результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.

По информации Агентства «Анадолу», ущерб нанесен и зданию турецкой дипмиссии, которое расположено недалеко от места инцидента. Материальный урон нанесен также зданию посольства России, кроме того, пострадала сотрудница диппредставительства, сообщил ТАСС.