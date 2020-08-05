Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Взрыв в Бейруте: ранены более двух тысяч человек

    5 Августа 2020, 01:32

    БЕЙРУТ. АНАДОЛУ – КАЗИНФОРМ - В результате мощного взрыва в столице Ливана, Бейруте, погибли 25 человек, 2200 человек получили ранения. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Анадолу».

    Как сообщается, инцидент имел место в районе бейрутского порта и недалеко от дома бывшего премьер-министра страны Саада Харири. В результате происшествия есть множество раненых, дому экс-премьера и расположенным поблизости зданиям нанесен серьезный ущерб.

    Между тем, официальное ливанское информагентство LNA распространило информацию о пожаре на складе для хранения взрывчатых веществ в порту Бейрута.

    Отмечается, что на прилегающей территории были слышны звуки мощных разрывов.

    В результате взрыва обрушилось трехэтажное здание, под обломками оказались люди.

    Губернатор Бейрута Мерван Аббуд сравнил произошедшее в морском порту ливанской столицы с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки.

    Напомним, 4 августа в морском порту в Бейруте произошел мощный взрыв. На видеокадрах из столицы Ливана были видны облако в форме гриба и значительные разрушения.

    Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о том, что в результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения.

    По информации Агентства «Анадолу», ущерб нанесен и зданию турецкой дипмиссии, которое расположено недалеко от места инцидента. Материальный урон нанесен также зданию посольства России, кроме того, пострадала сотрудница диппредставительства, сообщил ТАСС.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Происшествия Ближний Восток
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске