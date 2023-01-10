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    Взрыв в 16-этажном жилом доме произошел в Караганде: трое погибли

    10 Января 2023, 22:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошел взрыв газа на 8-м этаже 16-этажного жилого дома. Информация о жертвах уточняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЧП случилось в Караганде. Взрыв газа произошел в 16-этажном одноподъездном, 127- квартирном жилом доме. Хлопок произошел на 8-м этаже.

    «По прибытии по внешним признакам горение квартиры открытым пламенем на 8-м этаже. Силами спасателей из квартир подъезда проводится эвакуация и спасение людей. В подъезде сильное задымление. На месте силы и средства ДЧС Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Усилиями пожарных в 22:37 пожар локализован. В квартире, где произошел предварительно взрыв, найдены тела трех погибших. Еще один пострадавший госпитализирован.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео МЧС Пожар
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