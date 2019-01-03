Взрыв резервуара с газом в Астане: ряд жильцов пострадавшего общежития разъехались по родственникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для размещения жителей общежития, пострадавшего при взрыве расположенного недалеко газонаполнительного резервуара, были направлены два автобуса. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Однако эвакуация жильцов не потребовалась, уточнили в службах Ikomek и 101. Ряд жильцов разъехались по родственникам.



Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу КЧС, «2 января около 20:00 по ул. Акжол г. Астаны произошло загорание деревянной пристройки к складскому помещению с последующим возгоранием и взрывом газонаполнительного резервуара объемом 5 куб.м., расположенного на открытой территории».



В результате взрыва произошло обрушение складского помещения на площади 60 кв.м. и выбиты стекла близ расположенного четырехэтажного общежития. Жертв и пострадавших нет.



На место происшествия были направлены 35 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС г. Астаны.