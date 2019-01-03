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Взрыв резервуара с газом в Астане: ряд жильцов пострадавшего общежития разъехались по родственникам

3 Января 2019 00:01 96
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Взрыв резервуара с газом в Астане: ряд жильцов пострадавшего общежития разъехались по родственникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для размещения жителей общежития, пострадавшего при взрыве расположенного недалеко газонаполнительного резервуара, были направлены два автобуса. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

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Однако эвакуация жильцов не потребовалась, уточнили в службах Ikomek и 101. Ряд жильцов разъехались по родственникам.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу КЧС, «2 января около 20:00 по ул. Акжол г. Астаны произошло загорание деревянной пристройки к складскому помещению с последующим возгоранием и взрывом газонаполнительного резервуара объемом 5 куб.м., расположенного на открытой территории». 

В результате взрыва произошло обрушение складского помещения на площади 60 кв.м. и выбиты стекла близ расположенного четырехэтажного общежития. Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия были направлены 35 человек личного состава и 7 единиц пожарной техники ДЧС г. Астаны.

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Ключевые слова: Происшествия, Астана,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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