Взрыв произошел вблизи места выступления премьера Японии

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Громкий взрыв раздался в субботу вблизи зоны проведения публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме на западе страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал NHK, глава правительства был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает.