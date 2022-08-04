Взрыв произошел на заводе во Франции, есть пострадавшие

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Восемь человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ Eurenco на юго-западе Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT World.

Инцидент произошел днем в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания. После нескольких взрывов начался пожар, весь персонал на месте происшествия был эвакуирован. В результате взрыва один человек серьезно ранен, другие пострадавшие получили легкие травмы.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что были задействованы значительные ресурсы, на месте взрыва был создан кризисный центр. В настоящее время ситуация находится под контролем, рисков распространения огня нет.

Компания Eurenco является европейским лидером в производстве взрывчатых веществ военного назначения, а также для гражданского сектора (бурение нефтяных и газовых скважин, добыча полезных ископаемых).





Фото: trtworld.com