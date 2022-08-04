Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Взрыв произошел на заводе во Франции, есть пострадавшие

    4 Августа 2022 12:39

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Восемь человек получили ранения в результате взрыва на заводе по производству взрывчатых веществ Eurenco на юго-западе Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT World.

    Инцидент произошел днем в городе Бержерак в департаменте Дордонь в регионе Новая Аквитания. После нескольких взрывов начался пожар, весь персонал на месте происшествия был эвакуирован. В результате взрыва один человек серьезно ранен, другие пострадавшие получили легкие травмы.

    Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что были задействованы значительные ресурсы, на месте взрыва был создан кризисный центр. В настоящее время ситуация находится под контролем, рисков распространения огня нет.

    Компания Eurenco является европейским лидером в производстве взрывчатых веществ военного назначения, а также для гражданского сектора (бурение нефтяных и газовых скважин, добыча полезных ископаемых).


    Фото: trtworld.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Франция #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Продажи электрообогревателей увеличились в Германии
    Рост тарифов на воду ожидается в Бельгии
    Третья волна жары началась во Франции и Испании
    Узбекистан поддерживает политику «одного Китая» - МИД РУ
    Популярное
    1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
    2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
    3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
    4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
    5 Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее