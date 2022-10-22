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    Взрыв произошел на военном складе в Узбекистане

    22 Октября 2022, 11:46

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Сырдарьинской области Узбекистана произошел взрыв на военном складе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РУ.

    «22 октября текущего года в 04:55 на складе Министерства обороны в населенном пункте Малик Сырдарьинской области произошел одиночный взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование», - сообщило оборонное ведомство.

    В министерстве пока не уточнили, что хранилось на складе, а также, что стало причиной взрыва.

    По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва в домах, находящихся в непосредственной близости от склада, выбило стекла, разрушены некоторые пластиковые конструкции.


    Фото: gazeta.uz


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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