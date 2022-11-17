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    Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек

    17 Ноября 2022, 18:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на станции технического обслуживания, произошел взрыв газо-воздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, предварительно причиной взрыва стала утечка из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле в здании СТО. После взрыва произошло возгорание и обрушение строительных конструкций.

    «Площадь пожара составила 100 квадратных метров. С места происшествия госпитализированы девять человек, состояние степени тяжести и личности устанавливаются. В ликвидации пожара задействовали 43 человека личного состава и 10 единиц техники. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Видео Взрыв Петропавловск
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