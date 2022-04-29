Взрыв произошел на лакокрасочном заводе Стамбула

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – На заводе по производству лакокрасочных материалов Стамбула после взрыва вспыхнул сильный пожар. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия, есть жертвы и пострадавшие, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным пожарной службы, взрыв в промышленной зоне Тузла Орханлы на заводе химической продукции произошел в час дня по местному времени. После чего возникло сильное возгорание, и огонь перекинулся на другие производственные объекты, нанеся тем самым непоправимый ущерб окрестностям предприятия. Цепное возгорание в шести соседних зданиях было локализовано пожарными спустя один час.

В результате взрыва, причины которого устанавливаются, три человека погибли, девять рабочих пострадали.

На месте чрезвычайной ситуации работает большое количество пожарных. Сотрудники службы спасения и бригады медиков оказывают необходимую помощь людям. Полиция оцепила территорию завода, криминалисты изучают обстоятельства происшествия.

До сих пор время от времени с территории предприятия доносятся взрывы, черный дым виден с нескольких районов города. Работы по тушению и поиску людей продолжаются.



