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    Взрыв произошел на фосфорном заводе в Жамбылской области: два человека пострадали

    4 Августа 2023, 18:27

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На Новоджамбулском фосфорном заводе (НДФЗ) в Жамбылской области произошел взрыв, во время которого пострадали два сотрудника, передает МИА «Казинформ».

    «Инцидент произошел 3 августа в 11:30 часов. На территории склада ТОО «НДФЗ» из танка-контейнера был извлечен желтый фосфор, в результате которого пострадали два гражданина - Орманов Д. Ж. 1991 года рождения и Калдыбай Ш. Е. 1997 года рождения. Пострадавшие доставлены в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где им оказана первая медицинская помощь», - сообщили в областном управлении здравоохранения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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