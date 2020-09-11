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    Взрыв на военном складе в Иордании: человеческих жертв или ранений не зафиксировано

    11 Сентября 2020, 15:48

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Мощный взрыв произошел сегодня на рассвете на складе старых минометных недалеко от иорданского г. Эз-Зарка. Об официальных данных Вооруженных сил Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) об инциденте передает корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.

    Слухи, распространяемые активистами в социальных сетях, в том числе посредством видео и фотографий, усилили состояние тревоги среди иорданцев, которые стали задаваться вопросами по поводу характера взрывов и возможных человеческих жертв. Министр здравоохранения ИХК Саад Джабер, который непосредственно ответственен за меры иорданского государства по борьбе со эпидемии COVID-19, после взрыва на складе в срочном порядке нанес визит в государственную городскую больницу, чтобы проверить ее готовность на случай, если после взрыва зарегистрируются ранения.

    «Взрыв произошел на демонтируемом складе устаревших и непригодных к использованию боеприпасов недалеко от г. Эз-Зарка, который расположен в изолированном и необитаемом районе Ат-Тафих. Инцидент не привел к человеческим жертвам, и ограничился материальным ущербом. Первоначальные расследования показывают, что взрыв был вызван очень высокими температурами воздуха, которые привели к реакции химического элемента внутри одного из минометных снарядов, что и привело к детонации», - говорится в заявлении Главного командования вооруженных сил Иордании.

    По словам директора инженерного корпуса иорданской армии бригадного генерала Имада аль-Хамайса, вся территория была предварительно оцеплена и обследована, чтобы убедиться в отсутствии опасных останков. Он призвал граждан не приближаться к этому району.

    «Человеческих жертв или ранений не зафиксировано. Нанесен ущерб оборудованию и некоторыми старыми механизмами, окружавшими объект. Вооруженные силы являются единственным источником распространения объективной информации об инциденте. Призываю граждан не обращать внимания на слухи, распространяемые некоторыми СМИ и социальными сетями», - заявил в свою очередь генерал Талал Аль-Губейн.

    Со своей стороны, Управление общественной безопасности предостерегло граждан от распространения старых данных и слухов под угрозой судебной ответственности. Некоторые распространяемое сейчас видео и фото являются устаревшими и восходят к инциденту, произошедшему год назад.

    Автор:

    Ризабек Джумажанов

    Происшествия Иордания
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