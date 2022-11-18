Взрыв на СТО в Петропавловске: пять человек с ожогами - в стационаре

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших при взрыве газа на станции техобслуживания в Петропавловске проинформировали в многопрофильной городской больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующий травматологическим пунктом Валерий Грибашов считает, что всем, оказавшимся в момент взрыва на СТО людям, повезло. Они не получили ожога верхних дыхательных путей, считающегося серьезной травмой. У всех пострадавших – ожоги до 10% поверхности тела.

«Машины скорой помощи доставили девять человек с ожоговыми травмами. Из них четверых с термическими ожогами І, II и III степени после оказания помощи и дачи рекомендаций для дальнейшего лечения отпустили домой. Они получили ожоги кистей, лица – 3-4% поверхности тела. Пять человек с ожогами І, II и III А,Б степени госпитализировали. В основном – ожоги лица, верхних конечностей. Есть ожог бедра, предплечья. Состояние средней степени тяжести, стабильное. В стационаре находятся, поскольку есть ожоги глубокой степени. После проведенного лечения будет ясно, заживут они самостоятельно или потребуется оперативное лечение», - прокомментировал Валерий Грибашов.

17-го ноября на СТО в Петропавловске произошел взрыв газа. Предположительно из-за утечки из оборудования, установленного в легковом автомобиле.



