Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в Болгарии

    1 Августа 2022 01:01

    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ТАСС.

    Как сообщает телеканал bTV , склад находится на территории бывшей военной части, жертв и пострадавших нет.

    Заместитель мэра города Стефка Иванова сообщила, что на месте происшествия начался пожар. Специалисты пожарной охраны будут готовы приступить к его тушению лишь после того, когда будет исключен риск новых взрывов, то есть не ранее чем через 24 часа.

    В интервью bTV владелец склада, бизнесмен Эмилиян Гебрев сообщил, что «есть нарушение внешнего периметра складов оружия». Он уточнил, что территория складов охраняется специализированной охраной.


    #Происшествия #Европа #Мировые новости #Взрыв
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сторонникам движения ас-Садра приказано покинуть зал заседаний парламента Ирака
    Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
    Поезд столкнулся с авто в Алматинской области - погиб водитель
    Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы