Взрыв на складе боеприпасов в Жамбылской области: в больнице скончался еще один военнослужащий

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В больнице г.Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

«7 сентября 2021 года в городской больнице г.Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения. Он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе. Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 26 августа в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи с взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

Министерство обороны 1 сентября предоставило официальный комментарий по сообщениям в СМИ касательно пожара на складе в Жамбылской области.