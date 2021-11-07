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Взрыв на шахте «Абайская»: двух человек нашли живыми

7 Ноября 2021 11:29
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Взрыв на шахте «Абайская»: двух человек нашли живыми

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – В Абае во время спасательных работ после взрыва на шахте «Абайская» нашли двух живых шахтёров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров.

В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.

Все остальные работники шахты не пострадали и выведены на поверхность.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Взрыв  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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