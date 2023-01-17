Взрыв на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая распорядились бросить все силы на проведение поисково-спасательной операции после взрыва на химическом заводе, произошедшем накануне в провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай). Как сообщается, в результате аварии пять человек погибли, еще восемь пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел около 13:30 в ходе ремонтных работ на установке сернокислотного алкилирования в уезде Паньшань.
На место происшествия прибыла группа, направленная Министерством по управлению чрезвычайными ситуациями КНР.
Как сообщили в Министерстве, в операции задействованы профессиональные спасательные подразделения, включая 443 пожарных и 105 пожарных машин.