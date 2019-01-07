Взрыв газового баллона: потерявшей дом семье выплатят 100 тысяч тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Отдел занятости и социальных программ города Актобе поможет семье, лишившейся в новогоднюю ночь дома из-за взрыва газового баллона, выплатив единовременную материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К нам обратилась семья. Так как у них нет справки о пожаре, для начала мы проинформировали их, в каком учреждении выдается эта справка. После вынесения решения комиссией, мы сможем выдать этой семье единовременную помощь в виде 100 тысяч тенге», - сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ города Актобе Макпал Турмағамбетова.



Напомним, в одном из дачных строений Актобе в ночь с 31 декабря на 1 января от взрыва газового баллона разрушился дом, хозяин жилища попал в больницу. В результате происшествия семья Омаровых осталась без крыши над головой.



Автор: Алтынай Сағындықова