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Взрыв газового баллона: потерявшей дом семье выплатят 100 тысяч тенге
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Отдел занятости и социальных программ города Актобе поможет семье, лишившейся в новогоднюю ночь дома из-за взрыва газового баллона, выплатив единовременную материальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К нам обратилась семья. Так как у них нет справки о пожаре, для начала мы проинформировали их, в каком учреждении выдается эта справка. После вынесения решения комиссией, мы сможем выдать этой семье единовременную помощь в виде 100 тысяч тенге», - сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ города Актобе Макпал Турмағамбетова.
Напомним, в одном из дачных строений Актобе в ночь с 31 декабря на 1 января от взрыва газового баллона разрушился дом, хозяин жилища попал в больницу. В результате происшествия семья Омаровых осталась без крыши над головой.
Автор: Алтынай Сағындықова
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